Anziano trovato morto in casa: forse strangolato

Un uomo di 83 anni è stato ritrovato domenica pomeriggio senza vita, nel suo appartamento alla semiperiferia di Taranto. I Carabinieri, intervenuti sul posto, parlano di omicidio che probabilmente sarebbe stato commesso per rapina.

Coordinare le indagini è il sostituto procuratore Giovanna Cannalire. A quanto pare gli inquirenti disporrebbero già di una serie di elementi frutto dei primi accertamenti e ritengono di poter risolvere il caso già nelle prossime ore.

Mario D’Amato, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di oggi all’interno del suo appartamento in via Diego Peluso 40, all’angolo con via Dante. Da un primo esame da parte del medico legale, pare che l’anziano sia stato strangolato. L’uomo era un idraulico in pensione che viveva da solo.