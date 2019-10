Mario Giordano contro Halloween: distrugge le zucche con una mazza tricolore

"Non voglio festeggiare Halloween, voglio festeggiare la festa di Ognissanti, voglio festeggiare la giornata di tutti i defunti. Si spendono ogni anno trecento milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende, tutto per importare una tradizione che non è la nostra… e dimentichiamo invece le nostre radici, la zuppa di ceci, il pan dei morti. Io Halloween non lo voglio festeggiare".

Mario Giordano contro Halloween: distrugge le zucche in studio

Scena decisamente surreale ieri sera a "Fuori dal coro", su Rete 4: il conduttore Mario Giordano si è presentato in trasmissione con una maschera da fantasma e ha fatto un monologo contro Halloween, per voler difendere - parole sue - "l'italianità e le nostre tradizioni religiose".

Non contento, il giornalista ha poi tirato fuori una mazza da baseball tricolore con cui ha distrutto le zucche (finte) con cui aveva addobbato lo studio: "Simbolicamente noi oggi qui vogliamo dire abbasso Halloween, viva la festa di tutti i santi".

