Giornalista di Sky travolto dal terremoto con la fidanzata: "Vivi per miracolo"

"Siamo vivi per miracolo". Mario Giunta, giornalista di SkySport e noto esperto di calciomercato, era in vacanza in Indonesia nelle ore in cui l'isola è stata colpita dal terremoto, domenica 5 agosto. Con lui la compagna Carlotta. Giunta ha raccontato a Sky (qui il video) di come i soccorsi siano arrivati con notevole ritardo e di quanto sia stata orribile l’esperienza di ore a ridosso delle macerie: "Ci è crollato tutto addosso. Stavamo scendendo le scale del resort nelle isole Gili quando è venuto giù tutto. Così siamo corsi al mare per cercare un punto sicuro".

Il volto del calciomercato di SkySport ha raccontato al Corriere della Sera i drammatici momenti del sisma e l’evacuazione dalle isole Gili. Il terremoto – dice il giornalista al Corsera – li ha sorpresi mentre si trovavano in albergo: "Siamo scappati per le scale e ci sono crollate addosso". I due hanno riportato contusioni e fratture, Giunta anche un taglio alla testa che ha richiesto 15 punti di sutura.

Ecco invece il suo messaggio su Facebook: "Il vostro amore ci ha dato la spinta per tornare in Italia. I vostri messaggi ci hanno riscaldato il cuore anche nei momenti più difficili. Ci hanno tenuto in vita. E’ stato orribile ma siamo a casa. Grazie ❤️ ‬@CarlottaMicol".