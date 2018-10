La crisi gli toglie il lavoro, Antonio se ne inventa un altro: ora fa il marito in affitto

Perde il lavoro e si reinventa uomo tuttofare. Proponendosi per lavori in casa, oggi risolve tanti problemi di piccola e grande manutenzione nelle abitazioni. Una sorta di "marito in affitto": il cliente chiama, lui interviene. "Sono stato un anno senza lavorare, con un bambino di dieci anni da mantenere - racconta Antonio, ex agente di commercio, a PadovaOggi -. Una storia triste che è diventata invece positiva, allegra. Io ho sempre dovuto arrangiarmi, non sono ricco di famiglia e ho sempre lavorato. Ho sofferto tantissimo per questo, perché nonostante non venissi da una situazione agiata non avevo mai chiesto aiuto a nessuno. Non ce n’era mai stato bisogno. Poi però, ritrovarsi col non avere neppure i soldi per fare la spesa è qualcosa di drammatico. Così ho dovuto chiedere ai miei genitori. A cinquant’anni mi sono ritrovato a chiedere i soldi per la spese a mio padre".

Poi l'idea (che ha funzionato) e la rinascita. "E’ nato quasi per scherzo. Va detto che di mio ho sempre avuto una buona manualità e questo ha giovato tantissimo. Con l’inizio di queste attività ho messo in pratica competenze e risorse che già avevo ma che non avevo mai avuto il tempo e l’opportunità di sviluppare. Forse anche l’interesse perché avendo un altro lavoro fare certi lavori in fondo era solo un hobby. Poi però ho dovuto imparare tantissime cose, quando per necessità ho dovuto inventarmi un lavoro".

A chi non serve avere a disposizione chi sa riparare gli impianti di casa o tagliare dei rami agli alberi in giardino? Oppure sostituire le piastrelle del bagno? "La vita è sempre più veloce, bisogna essere in grado di avere soluzioni rapide. Io sono riuscito nonostante la crisi a uscire di questo tunnel. C’è sempre la possibilità di uscirne. E’ dalle crisi, dalla sofferenza, che nascono le idee migliori. Certo, è un percorso doloroso, ma la vita può regalare altre occasioni se lo si riesce a compiere senza soccombere", racconta Antonio.