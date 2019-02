Anziani coniugi divisi da mesi in strutture lontane si scambiano lettere d'amore

Aldo Volpini e la moglie Giordana Morigi hanno passato la vita insieme, ma a 90 anni lui e 86 lei sono stati costretti a separarsi dopo 62 anni di matrimonio. Quando lo scorso settembre Aldo è caduto nella loro casa di Ravenna e si è rotto il femore, è stato necessario prima ricoverarlo in ospedale e poi trasferirlo in una struttura adatta per la convalascenza, a Forlì.

Anche Giordana è stata costretta a lasciare la casa in cui vivevano per motivi di salute ed è stata inserita in una casa famiglia. Aldo e Giordana non si vedono dal 15 dicembre scorso, racconta al Resto del Carlino il cognato della donna, Claudio Utili. Da allora, il loro unico contatto sono state delle lettere: pagine piene di amore e nostalgia che i due anziani si sono scritti per accorciare le distanze e non perdersi.

Ma la loro separazione non durerà ancora a lungo. Il 9 marzo infatti Aldo lascerà la struttura di Forlì e si trasferirà nella stessa casa famiglia dove vive Giordana.