La moglie sta per diventare cieca, lui impara a truccarla e crea un video tutorial

Internet è pieno di video tutorial che mostrano come truccarsi. Guide e consigli per tutti i gusti e per tutte le età, ma ce n'è uno veramente particolare: lo "youtuber" è un signore di 84 anni, la sua "modella" ne ha 83, è sua moglie dal 1961 e sta diventando cieca. L'irlandese Des Monahan ha messo online un video tutrial nel quale applica il fondotinta alla moglie Mona, dopo aver seguito un corso di make up per imparare a truccarla quando ha iniziato ad avere problemi con la vista.

La loro storia era stata raccontata dai tabloid locali qualche mese fa e la dedizione con cui Des Monahan si prodigava per aiutare la moglie e farla sentire bella e curata aveva commosso il mondo.

"Per quanto mi riguarda, non mi sembra di fare niente di speciale. Se Mona ha qualcosa che non va, io penso subito a come aiutarla. Siamo una cosa sola", aveva raccontato in quell'occasione Des Monahan.

Oggi nel video pubblicato su Youtube l'anziano signore irlandese è ormai un truccatore provetto, che spiega passo passo come creare la base perfetta per il viso della moglie e soprattutto la riempie di complimenti. "La tua pelle sembra perfetta, perfino Michelangelo sarebbe geloso".