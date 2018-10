La storia di Martina Natale, la ragazza morta prima degli esami ha il suo diploma

Forse qualcuno ricorderà la storia di Martina Natale, la ragazza di Latina scomparsa a soli 19 anni lo scorso 12 giugno, pochi giorni prima dell'inizio degli esami di maturità. Quegli esami che Martina non ha fatto in tempo a sostenere. La giovane avrebbe dovuto discutere una tesina sul teatro, la sua grande passione, ma la malattia ha avuto la meglio. Le amiche hanno deciso così di sostenere l'esame al posto suo: un gesto che ha avuto grande spazio sui giornali e che la scuola ha deciso di valorizzare "premiando" Martina con un diploma di maturità post mortem.

La cerimonia si è tenuta oggi, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che ha voluto consegnare personalmente il diploma alla famiglia della giovane. Una cerimonia toccante - scrive Ilaria Ferri su LatinaToday - alla quale hanno partecipato tutte le autorità militari, civili e religiose, che ha reso omaggio alla memoria di Martina e che è stato da monito di riflessione per tutti i ragazzi, genitori, insegnanti e presenti.

"Portate con voi Martina in ogni cosa che fate" ha detto la professoressa Paola Di Veroli, preside del Liceo Manzoni, raccontando dal punto di vista dei docenti, questa storia così toccante ma così bella,

La mamma di Martina, evidentemente emozionata ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso a Martina di ottenere il diploma, una cosa che occupava i suoi pensieri, a cui teneva tantissimo.

"La chiusura non serve a niente - le sue parole -, soprattutto quando si prova un dolore del genere. Purtroppo la storia di Martina non è unica, non è stata la prima e non sarà l’ultima. Noi le abbiamo dato tutto quel che potevamo, abbiamo cercato di rendere felice il tempo che le rimaneva. Abbiamo costituito una ONLUS, per aiutare le famiglie in difficoltà ad esaudire piccoli desideri dei ragazzi malati. Dare un aiuto in momenti così difficili, per renderli meno tristi, per vivere a fondo giorno per giorno. Sapere di aver contribuito a farli vivere pienamente non cancella il dolore, ma è una piccola consolazione".