Adottato a 5 anni, l'appello della sorella Martina: "Aiutatemi a ritrovare mio fratello"

"All'inizio non ci credevo, mi sembrava impossibile". A tredici anni ha scoperto di avere un fratello e da quel giorno vorrebbe ritrovarlo.

Martina Piazza, 19 anni, è alla disperata ricerca di suo fratello Giuseppe e ha deciso di rivolgersi a RavennaToday per cercare di contattarlo. "Giuseppe è figlio di mio padre - spiega la ragazza alla collega Chiara Tadini -. Io non ho saputo nulla di lui fino a quando un giorno, quando avevo 13 anni, mio padre mi ha detto che avevo un fratello".

Da quel giorno, Martina ha deciso di iniziare e cercarlo: "Mio fratello è nato l'8 giugno 1985 a Carate Brianza ed è cresciuto per i primi anni di vita insieme alla madre, rimasta incinta a 13 anni, in una comunità della provincia di Pavia. Poi sua madre, quando è diventata maggiorenne ed è stata trasferita in un'altra comunità, ha firmato delle carte che hanno concesso l'adozione di Giuseppe". Negli ultimi anni Martina, anche grazie a internet e ai social, ha iniziato le ricerche del fratello, ora 34enne, arrivando a scoprire diversi dettagli su di lui: