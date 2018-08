La cantante soccorre uno spettatore: è suo padre che muore durante il concerto

Stava cantando durante un concerto, quando si è accorta che tra gli spettatori c'era una persona a terra, che stava male. Scesa dal palco, si è avvicinata e ha scoperto che quella persona era suo padre, venuto a farle una sorpresa. L'uomo è morto poco dopo, i soccorsi per lui sono stati inutili. Una storia da brividi, talmente spropositata nella sua tragicità da sembrare la trama di un film. Invece è successo davvero, domenica scorsa a Livorno, dove si stava esibendo in concerto la musicista blues Martina Salsedo.

E' lei stessa a raccontare tutto al Corriere della Sera.

Non avrei mai immaginato che, mentre stavo suonando una delle ultime canzoni della serata, avrei assistito in diretta alla morte di mio padre, senza neppure sapere che era lì ad ascoltarmi per farmi una sorpresa, l’ultimo regalo

Roberto Salsedo, già dipendente delle Poste e sindacalista della Cgil molto conosciuto a Livorno e nel resto della Toscana, aveva voluto fare una sorpresa alla figlia partecipando a quel concerto. Le aveva scritto un messaggio: "Sono qui che ti ascolto, sei una forza. Un bacio". Ma quel messaggio Martina non aveva potuto vederlo. Lo ha letto soltanto una volta tornata a casa, dopo aver visto morire suo padre.

Forse sarò retorica, ma lui è ancora insieme a me è sempre il fan numero uno. Avrei dovuto suonare a Genova, ma poi ho deciso di scegliere l’invito di Livorno, quasi d’istinto e non perché è la mia città. Forse era davvero destino che babbo Roberto se ne andasse con me accanto dopo aver assistito all’ultimo mio concerto di agosto. Mi ha detto 'sei una forza' per l’ultima volta e adesso sarà lui a darmi la forza per continuare la mia avventura