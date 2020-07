A Barcellona mascherina obbligatoria anche in spiaggia: multa salata per i trasgressori

L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile la trasmissione del coronavirus in un momento di alta circolazione delle persone che, finalmente libere dal confinamento del lockdown, in questi giorni estivi stanno iniziando a godersi le vacanze. Le autorità regionali hanno notato un certo "rilassamento" nei comportamenti, che ha portato a nuovi contagi e dunque all’incubo di una seconda ondata. Ecco perché la Catalogna sarà la prima regione spagnola ad applicare una multa di 100 euro per i trasgressori che non indossano alcuna protezione per coprire naso e bocca.

Mascherina obbligatoria anche in spiaggia a Barcellona

Mascherina obbligatoria in strada e anche in riva al mare: la regola verrà applicata anche negli spazi aperti e pure laddove si possono rispettare le distanze di sicurezza. La misura preventiva è stata annunciata ieri dalla portavoce del governo catalano, Meritxell Budó, dopo una riunione tra le autorità politiche locali e i funzionari della protezione civile. Da oggi catalani e turisti dovranno usare la mascherina non appena mettono piede fuori di casa e, praticamente, ovunque.

Sarà consentito togliersi la mascherina solo per bere e mangiare e non sarà richiesta per chi sta praticando attività sportiva in spazi pubblici. E questa norma sarà applicata a tutte le persone di età superiore ai sei anni. All’annuncio delle autorità di Barcellona è seguito quello della giunta regionale di Palma di Maiorca. L'uso della mascherina sarà obbligatorio anche nelle Isole Baleari a partire dalla prossima settimana, seppure il governo regionale non ha ancora diffuso i dettagli della proposta. Si tratta di un provvedimento che imporrà l’uso della protezione in tutti gli spazi pubblici e in quelli privati aperti al pubblico, indipendentemente che si tratti di luoghi aperti o chiusi. La regola escluderebbe la sola circolazione sulle spiagge.