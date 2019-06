Matrimonio a prima vista in un reality tv, ora vogliono annullare le nozze ma il giudice dice no

Stefano Soban e Sara Wilma Milani si sono sposati al termine della seconda edizione di “Matrimonio a prima vista”, format americano in onda su Sky Uno. La relazione però non ha funzionato e i due hanno deciso di chiedere l’annullamento delle nozze, ma una sentenza del Tribunale di Pavia ha confermato che il matrimonio è pienamente valido ed entrambi erano pienamente consapevoli di quello che facevano, come racconta Repubblica.

I due, sconosciuti, avevano accettato di sposarsi e di essere spiati dalle telecamere per tre mesi, dai preparativi della cerimonia fino al giorno delle nozze il 21 novembre 2016. Il contratto con la produzione prevedeva nessuna clausola pre-matrimoniale sulla divisione dei beni e l’impegno a non lasciare il programma, pena il pagamento di una penale da 100mila euro. Se le cose tra i due non fossero andate, la società avrebbe permesso loro di avviare l’iter per la separazione consensuale entro 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio, facendosi carico delle spese.

Sposi in tv, ora vogliono annullare il "matrimonio a prima vista"

Le cose tra i due però non vanno bene fin da subito e la coppia decide di lasciarsi e avvia le pratiche per la separazione. Al Comune di Abbiategrasso, dove è residente, Sara scopre però che l’atto di matrimonio non è regolare, poiché vi sono riportati luogo e data e errati delle nozze e quindi non è possibile avviare la separazione.

La coppia allora decide di rivolgersi al Tribunale per ottenere direttamente l’annullamento ma per il giudice ciò non è possibile. Secondo Stefano e Sara, il rischio della penale avrebbe influito sulla loro scelta di sposarsi o meno, ma per il tribunale nessuno li ha costretti a firmare il contratto, consapevoli di quanto stavano facendo. Ora il prossimo passo è il ricorso in Appello.