"Mi vuoi sposare?": arrestati dopo la proposta di matrimonio in un centro commerciale

Arrestati perché colpevoli di amarsi e di averlo dichiarato in pubblico. E' quello che accade in Iran. Due giovani sono stati arrestati dopo una proposta di matrimonio davanti a una folla che faceva il tifo per loro in un centro commerciale della città di Arak.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda dei due giovani è la Bbc che segnala un video diffuso sui social media (visibile in fondo all'articolo). Il filmato immortala gli innamorati tra palloncini e petali di rose rosse. Dopo il 'sì' della ragazza, avvolta in un lungo cappotto bianco e con il velo indosso, arriva l'abbraccio con il fidanzato, tra la folla festante.

Il vice comandante della provincia di Markazi (di cui Arak è capoluogo), Mahmoud Khalaji, ha detto all'agenzia Fars che la coppia è stata fermata su "richiesta della gente". Sono stati arrestati per "atti contrari alla decenza pubblica", ha aggiunto. I due, ha precisato ancora Khalaji, sono stati poi rilasciati su cauzione.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte