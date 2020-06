Malato terminale sposa in ospedale la compagna dopo 28 anni insieme: "Progetto d'amore"

Ieri mercoledì 10 giugno 2020, all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino si sono uniti in matrimonio Filippo, malato terminale, e la sua compagna Francesca. Stanno insieme da una vita intera, un amore lungo 28 anni. I due hanno una figlia di 17 anni "legatissima a suo papà - dice la donna -. Il futuro è un'incognita".

Non è stato semplice celebrare un matrimonio in ospedale in tempi di coronavirus, e la sposa ha deciso di pubblicare un post per esprimere i suoi sentimenti: "Ringrazio il Comune, nella figura del sindaco, e i responsabili sanitari dell'ospedale, che hanno permesso la realizzazione di questo progetto d'amore durato una vita intera. Un grazie anche a tutto il reparto di medicina 2 che sta accompagnando Filippo nei suoi ultimi passi, con dedizione e gentilezza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il futuro è un enorme punto di domanda, non è stato un matrimonio classico, ma per questo "sì", molto più straordinario, tutti si sono dati da fare per rendere possibile la celebrazione.