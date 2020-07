Matrimonio da incubo, tutti gli invitati in quarantena: il papà della sposa è positivo al Covid

Il papà della sposa è risultato positivo al coronavirus e anche uno degli invitati al banchetto nuziale è risultato contagiato: per questo novantuno ospiti di un matrimonio sono finiti in quarantena a Cittadella - in provincia di Padova -, dove una coppia di sposi di origini congolesi ha organizzato il ricevimento nuziale.

Il matrimonio, spiega il quotidiano Il Gazzettino, risale a sabato 27 giugno e per l'occasione, oltre ad una ventina di padovani, erano arrivati invitati da Treviso, ma anche dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio, qualcuno anche dalla Francia. Molti italiani e altrettanti cittadini originari del Congo. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, qualche giorno dopo il matrimonio il papà della sposa ha accusato i classici sintomi del Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato sottoposto a tampone e gli esami hanno dato esito positivo. I sanitari hanno deciso di ricoverarlo per un paio di giorni. Nel frattempo è scattata la ricerca dei contatti e a quel punto tutti gli invitati alle nozze sono stati contattati dai servizi sanitari. Sempre a Padova, è stato individuato un altro caso positivo: si tratterebbe un amico della sposa. Sono novantuno in tutto le persone finite in quarantena.