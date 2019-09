Mattarella all'Ue: "Serve un riesame del patto di stabilità"

"Coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del Patto di Stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio al forum Ambrosetti a Cernobbio.

Anche il capo dello Stato dunque chiede quella flessibilità nei conti già invocata da ormai tutte le forze politiche.

All'Unione europea, ha proseguito Mattarella, "serve, in particolare, una stretta cooperazione tra istituzioni e paesi per rilanciare l'integrazione, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale", ha detto ancora il capo dello Stato aggiungendo: nella riaffermazione di un "multilateralismo" europeo fondato su regole condivise, l'Italia "è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano, partecipando con convinzione è responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato, dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale".

Il capo dello Stato ha poi auspicato che "il sistema economico-finanziario colga l'occasione di fornire il suo contributo a questa fase di rinnovamento del progetto europeo".

Le Maire: "Il patto per la crescita c'è"

"Il patto per la crescita che ho proposto, e che credo sia molto vicino a quello che ha proposto il presidente Mattarella, è basato su tre pilastri: rispettare le regole europee e abbassare il debito pubblico dove necessario, introdurre riforme per aumentare la produttività e la competitività e attrarre più investimenti".

Lo ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. "Ho proposto un patto per la crescita sei mesi fa. Ora stiamo affrontando in Europa inflazione zero, bassa crescita e tassi di interesse a zero. Lo status quo non basta, bisogna affrontare queste nuove condizioni", ha aggiunto.