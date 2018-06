Matteo Renzi si fa da parte: "Starò fuori dal giro per qualche mese"

"Starò fuori dal giro per qualche mese": lo annuncia Matteo Renzi, che in un colloquio con il Corriere della Sera, spiega che nei prossimi mesi starà dietro le quinte limitando le incursioni nella scena politica e dedicandosi a fare il conferenziere. "Sul Pd la palla è in mano a Martina. Io sono intervenuto solo per bloccare l'intesa con il MSS. Non mi interessa fare alcuna corrente", assicura Renzi.

Già una volta a maggio, racconta il Corsera, Renzi era già volato in Kazakistan per tenere uno speech, pochi giorni dopo essere già stato in Qatar, assieme al fidato Marco Carrai, per incontrare l'emiro Tamim Bin Hamad al-Thani, che gestisce un fondo sovrano da 250 miliardi di dollari.

Domenica l'ex premier si trovava a Pechino per tenere un discorso sulla Via della Seta e la cultura e domani, tornando dalla Cina per poche ore, Renzi si presenterà in Aula per votare (contro) la fiducia al governo Conte. "Hanno promesso sogni da 100 miliardi: il reddito di cittadinanza ne vale 20, la Flat tax 60, quota 100 vale 16, le clausole Iva 12 - sottolinea Renzi - . II libro dei sogni del governo Lega-M5S costa 100 miliardi. Dobbiamo essere i primi a farci sentire quando finira' la luna di miele".

Renzi farà parlare meno di sé, questo è il piano, fino ad ottobre, quando (dal 19 al 21) a Firenze tornerà la Leopolda, appuntamento al quale Renzi si presenterà durante il lancio del nuovo libro che sta scrivendo: "Sarà un evento vecchio stile, come all'inizio, con protagonista la societa' civile". Un ultimo sassolino: "Chi mi ha combattuto per anni dall'interno del Pd, dicendo che ero poco di sinistra, ora si trova Salvini al Viminale".