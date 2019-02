"Si finse Matteo Renzi per fargli staccare l'energia elettrica a casa": a processo

E' iniziato a Piacenza il processo nei confronti di un consulente di un punto Enel della città accusato di essersi finto Matteo Renzi per chiedere il distacco della fornitura di energia eletrica per la casa di Pontassieve dell'ex premier all'indomani del referendum del 4 dicembre 2016. L'uomo si dichiara innocente.

Come racconta il quotidiano locale Libertà, secondo i risultati dell'indagine avviata in seguito all'episodio, il piacentino si sarebbe impossessato dei dati dell'ex premier e avrebbe chiamato il call center della società, presentandosi come Matteo Renzi in persona, e chiedendo il distacco dalla corrente elettrica. Quando i tecnici Enel si sono presentati a casa di Renzi per chiudere la pratica hanno scoperto che nessuno della famiglia dell'ex premier aveva mai richiesto il distacco.

Gli accertamenti della polizia postale hanno individuato nell'uomo ora a processo l'autore dello "scherzo". Approfittando del proprio ruolo di consulente Enel, il piacentino si sarebbe introdotto abusivamente nel sistema per trafugare i dati di Renzi per poi contattare il call center della società. Ora è accusato di intrusione abusiva all'interno di un sistema informatico e di sostituzione di persona.

"Confermo la totale estraneità ai fatti del mio assistito. Ha sempre detto di non essere stato lui ed è una persona integerrima, che non ha mai avuto precedenti", ha detto a Repubblica l'avvocato difensore del piacentino.