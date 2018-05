Matteo Salvini e il migrante che spenna i piccioni in strada | Video

Che Matteo Salvini sia avvezzo all'uso (e all'abuso?) dei social non è una novità. Ma a quanto pare il leader del Carroccio non rinuncia a Facebook e Twitter neanche nel bel mezzo di una trattativa delicata come quella che ha portato alla nascita del governo gialloverde. Il protagonista - in negativo ovviamente - del post pubblicato intorno alle 18 è manco a dirlo un migrante. "Ultime ore di lavoro per il governo, ce la stiamo mettendo tutta! Intanto la cronaca ci riporta alla dura realtà, con un immigrato che SPENNA I PICCIONI in pieno giorno e in mezzo alla strada... A casa!!!", scrive Salvini.

L'episodio è avvenuto a Firenze martedì scorso. L'uomo, un 33enne del Togo è stato visto mentre buttava pezzi di piccioni morti all'interno delle auto con i finestrini aperti. Dopo aver passato una notte in carcere è stato denunciato per violazione delle legge sull'immigrazione e atti di crudeltà verso gli animali. Ora rischia due anni.