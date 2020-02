Trovato morto Mattia, l'italiano disperso da giovedì in Australia

Ore di sconforto per la famiglia di Mattia Fiaschini, il 24enne di Cesenatico che risultava disperso in Australia. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha reso noto sul proprio sito che "il corpo dell'escursionista italiano scomparso è stato trovato nelle Blue Mountains".

Sembra chiudersi con questa tragica notizia la vicenda della giovane romagnolo che risultava disperso appunto sulle Blue Mountains. Fiaschini lavorava a Surry Hillsda circa un anno come barman.

"L'uomo, di 24 anni, è stato dichiarato disperso dopo essere andato a passeggiare vicino a Blackheath mercoledì 29 gennaio 2020. Verso le 14,30 (domenica 2 febbraio 2020), un gruppo di ricerca ha individuato un corpo vicino al Baltzer Lookout, vicino a Blackheath.È in corso un'operazione per recuperare il corpo. Sarà preparato un rapporto per il medico legale".