"Pronto, sono Francesco": la telefonata del Papa alla madre di Mattia

"Pronto, sono Francesco": così ha esordito il Papa nella telefonata alla mamma di Mattia Montei, 28 anni, disabile di Teulada affetto da tetraparesi spastica dalla nascita. Della vicenda di Mattia negli ultimi giorni si sono occupati diversi media per l'indisponibilità di un letto adatto alla sua malattia nella propria abitazione. Luciana Gallus, madre del giovane , combatte da sempre per fare in modo che il figlio abbia una vita degna di essere definita tale.

Dopo aver ricevuto dalla Asl di Teulada l'ok per l'acquisto senza copertura finanziaria di un letto ortopedico con materasso antidecubito adeguato alle esigenze del figlio, la donna si è sentita abbandonata e ha scritto alla prefettura della Casa pontificia per chiedere sostegno a Papa Francesco.

Domenica mattina alle 9 il suo telefono ha squillato: "Pronto Luciana, sono Papa Francesco". Bergoglio ha voluto chiamare la famiglia Montei per far sentire la propria vicinanza. "Il papa ha detto che pregherà per noi, per questo figlio prediletto, riferendosi a Mattia - svela commossa la donna - mi ha detto che Mattia mi è stato affidato dal Signore come un dono e mi ha fatto coraggio e ringraziata per aver accolto mio figlio. Porterò con me quelle parole per sempre".

"Mattia ha perso la madre naturale quando aveva sette mesi - racconta Luciana Gallus all'Ansa - io ho sposato suo padre e amo Mattia come fosse mio figlio: i figli sono di chi li cresce, Mattia è una scelta del cuore, una scelta d'amore".

Mattia avrà infine il letto che gli serve: a donarglielo sarà l'associazione Fioto Sardegna, che ha deciso di intervenire dopo gli accorati e disperati appelli della mamma.