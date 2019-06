Mattia è svanito nel nulla da un mese: appello sui social per ritrovarlo

Non sta bene Mattia Moro, e la preoccupazione inevitabilmente cresce giorno dopo giorno tra chi lo conosce e gli vuole bene. Ha 29 anni, ed è scomparso da circa un mese da Dueville, nel Vicentino. E' stata presentata denuncia di scomparsa presso i carabinieri, e le segnalazioni sui gruppi Facebook locali come "Sei di Dueville se..." hanno l'obiettivo di non far cadere nel dimenticatoio il caso. Finora, nessuna traccia.

“Stiamo cercando urgentemente Mattia Moro, di Dueville. Non da più notizie e non si vede più da circa 1 mese - si legge nell'appello - L’ultima volta che io l’ho visto e ho parlato con lui risale al 21/22 Maggio. È già stata fatta la denuncia di persona scomparsa. Mattia dovrebbe avere con sé una valigia ed è a piedi. Ha la barba. Per favore condividete il post e la foto il più possibile. Mattia ha 29 anni e non sta bene. Grazie per l’aiuto".

L'ipotesi prevalente è che possa essersi trattato di allontanamento volontario, ma non ci sono conferme. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.