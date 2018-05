McDonald's, 35 posti part-time (per 7/800 euro lordi): centinaia di domande

Più di 700 candidati per 35 posti part-time. Lo stipendio? Circa 7-800 euro (lordi) al mese. Come racconta Emiliano Benedetti di FirenzeToday, sono oltre 700 i curriculum arrivati on line a McDonald's: la nota catena di fast food cerca infatti personale nei sette punti vendita fiorentini. Sono in tutto 35 i posti offerti: i nuovi assunti potranno essere destinati al servizio ai tavoli ma anche in cucina.

Le selezioni, annunciate nelle scorse settimane, si sono tenute oggi di fronte al 'Mc' di via Senese.

"Abbiamo effettuato una pre-selezione, basato su un test comportamentale. Coloro che hanno superato questa prima fase e che affronteranno i colloqui questa mattina sono solo 58", spiega Enrica Perego, responsabile delle risorse umane.

McDondald's offre "un contratto di apprendistato part-time di 36 mesi, circa 18 ore a settimana per 700-800 euro lordi al mese", continua Perego.

Tra i candidati, a sostenere i colloqui nei tendoni allestiti sotto un sole estivo, in gran parte giovani e studenti (a livello nazionale l'età media dei dipendenti è poco superiore ai 31 anni e il 32% sono studenti lavoratori).

McDonald's, in 700 per 35 posti