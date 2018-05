Non parla l'italiano, il medico della mutua non la visita e non le prescrive gli esami

Anche l'ordine dei medici sta cercando di fare chiarezza sull'episodio. Un medico di base a Pordenone si sarebbe rifiutato di visitare una paziente perché la donna non parlava italiano.

Il caso a Pordenone

Il dottore non ha prescritto degli esami del sangue a una sua mutuata straniera, che parla solo inglese: è sposata da pochi mesi con un imprenditore italiano della ristorazione, e non è ancora in grado di esprimersi correttamente nella nostra lingua.

La denuncia del marito

Il medico non era in grado di comprendere le necessità della paziente. E' il marito a raccontare tutto: "Mia moglie ha dovuto recarsi da tre professionisti prima di ottenere un'impegnativa".