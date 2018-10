Il medico che scrive le ricette in dialetto per venire incontro agli anziani

Ricette scritte in dialetto veneto per renderle comprensibili anche a quei pazienti, soprattutto anziani, che hanno qualche difficoltà con l’italiano. Succede a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, dove per venire incontro ai pazienti più attempati un medico di famiglia ha deciso di 'mettere al bando' la lingua di Dante ed utilizzare l’idioma locale.

Su Facebook il medico ha postato una ricetta con scritto: "Un al dì par zincue dì, dopo mesa al dì par catro dì" ovvero "una al giorno per cinque giorni, dopo mezza al giorno per quattro giorni". E ancora. In un’altra ricetta si legge: "Mesa al di par cuatro di, dopo te vien a controllo".

Come racconta AdnKronos, una volta appurato il fatto l’Ordine provinciale ha chiesto spiegazioni. Ma secondo Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg, difficilmente il camice bianco verrà sanzionato: "Un articolo dell’Ordine dice molto chiaramente che il medico deve mettere il condizione l’assistito che ha di fronte di comprendere – afferma Scotti - quindi formalmente vedo difficile un tipo di intervento disciplinare".