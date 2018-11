Gli 'angeli del pandoro' che hanno salvato il Natale, coro sui social: “Fateli cavalieri del lavoro”

Dopo un lungo calvario la Melegatti è ripartita in vista del prossimo Natale, riavviando la produzione dello storico pandoro. Ma se nelle prossime festività potremo gustare il dolce natalizio prodotto nello stabilimento di San Giovanni Lupatolo, in provincia di Verona, dovremo ringraziare in particolare due “angeli” che durante il periodo di chiusura hanno curato, conservato e mantenuto il lievito madre, fondamentale per la produzione del pandoro.

Come riportato dal Corriere Veneto, i due “eroi” sono Matteo Peraro e Davide Stupazzoni, due dipendenti della Melegatti rispettivamente dal 2004 e dal 1995. Se il Natale di Melegatti e di tutti gli amanti del pandoro è salvo lo si deve soprattutto a loro, tanto che sui social sta rimbalzando una richiesta a furor di popolo: “Dategli l'onorificenza di cavalieri del lavoro”.

Cosa sarebbe successo se i due dipendenti non avessero conservato il lievito? A rispondere al quesito sul quotidiano veneto è stato il nuovo amministratore delegato dell'azienda, Giacomo Spezzapria: “Il lievito va nutrito ogni giorno, altrimenti c’è il rischio che muoia. E stiamo parlando di qualcosa di unico, che ha almeno 124 anni di storia, perché verosimilmente esisteva da prima che venisse fondata la ditta, utilizzato nella prima pasticceria di Domenico Melegatti”.