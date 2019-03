Interrompe la messa in diretta tv, paura in chiesa: "Sono Dio sceso sulla Terra"

Ha strappato il microfono al sacerdote, poi si è messo a urlare di essere "Dio sceso sulla Terra", dopo essere salito davanti all'altare della basilica romana di Sant'Andrea delle Fratte. L'uomo - italiano, in evidente stato di agitazione - ha interrotto la messa, mentre era in corso anche una diretta televisiva su Rete4, per poi essere portato via da una volante della polizia.

Momenti di agitazione all'interno della chiesa. Alcuni fedeli hanno cercato di allontanare l'uomo che non voleva essere avvicinato da nessuno e molte persone sono uscite per paura di reazioni violente.

"Non è la prima volta che succede, abbiamo avuto un altro episodio simile un anno e mezzo fa. Chiederemo che d'ora in avanti ci sia un presidio delle forze dell'ordine durante le celebrazioni, soprattutto quelle che vengono trasmesse in diretta", hanno poi spiegato i frati Minimi, cui appartiene la chiesa.