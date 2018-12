“Vorrei che la classe mi considerasse”: lo struggente messaggio sull'albero

Fa venire la pelle d'oca un biglietto lasciato da uno studente (o una studentessa) sull'Albero dei Desideri posto in piazza XX Settembre a Tolmezzo, in provincia di Udine.

“Io vorrei che la classe mi considerasse, ma nessuno mi parla e non vogliono giocare con me”: questo il contenuto del messaggio, che dimostra l'evidente problema di un bambino emarginato dalla sua classe, che per Natale vorrebbe soltanto degli amici.

Come riporta Giancarlo Virgilio su UdineToday, il biglietto è stato casualmente notato, fra i tanti, da un passante, il signor Bruno Temil, che ha voluto riportare all'attenzione delle sue amicizie e conoscenze social quelle parole che considera giustamente pesanti come macigni. «Ho letto questo messaggio e mi è venuto il magone», ha scritto Bruno in un post su Facebook.