Metallica omaggiano Vasco Rossi e donano 15mila euro alla mensa dei poveri

Mentre l'Italia era impeganata con Sanremo, a Torino i Metallica mandavano in visibilio i fan. La band di James Hetfield, in concerto al Pala Alpitour, ha voluto infatti omaggiare Vasco Rossi suonando uno spezzone di "C'è chi dice no", il brano più metal della produzione del Blasco. Solo un omaggio appunto, e non una cover vera e propria: ad eseguirlo, sul palco, il bassista della band Robert Trujillo. Inutile dire che il video dell'improvvisazione sta già facendo il giro dei social.

Metallica a Torino donano 15mila euro ai poveri

Ma al Pala Alpitour Hetfield e soci non si sono solo distinti per bravura sul palco: i rockettari dal cuore d'oro infatti, hanno deciso di donare un euro per ogni biglietto venduto - circa 15mila in tutto -, alla mensa dei poveri di Sant'Alfonso, in borgo Campidoglio a Torino.

Nel pomeriggio di sabato hanno consegnato personalmente l'assegno ai volontari della parrocchia che ogni giorno sono impegnati nell'importante missione di aiutare il prossimo. Due settimane fa, il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato, è stato contattato per indicare a quale progetto destinare la donazione ed è stata scelta la mensa di Sant'Alfonso che quotidianamente fornisce più di 100 pasti ai bisognosi. "E' un gesto che non ha bisogno di commenti - si legge sulla pagina Facebook dell'oratorio -: la solidarietà è un valore universale, proprio come il rock".

