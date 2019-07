Meteo, crollo termico e temporali: ecco le regioni (e le città) colpite dal maltempo

Come già annunciato nei giorni scorsi dai metereologi, nel week end il grande caldo subirà un brusco stop. Secondo iLMeteo, nel corso della giornata di oggi il peggioramento interesserà non solo Alpi e Prealpi, ma anche Pianura Padana, Liguria e Toscana. Precipitazioni via via più diffuse sotto forma di temporali con grandine e locali rinforzi del vento interesseranno entro sera e notte tutto il Nord e la Toscana. I fenomeni più intensi si avranno tra la serata e la nottata.

(Immagine ILMeteo.it)

Il bollettino della protezione civile

Per la giornata di sabato 27 luglio la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Lombardia e su parte del Veneto. Allerta gialla sul resto della Lombardia e del Veneto, in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Liguria e su gran parte di Piemonte e Toscana.

Domenica ciclone si sposta al centro

Domenica il maltempo si sposterà più a sud. Sin dalle prime ore della giornata forti piogge, nubifragi e violente raffiche di vento, interesseranno non solo le regioni settentrionali, ma anche Umbria, Lazio e Marche e più giù fino in Campania. Sul resto del sud continuerà a fare bel tempo.

Maltempo domenica 28 luglio: temporali in molte città

Piogge e temporali anche forti sono attesi a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Precipitazioni abbondanti o molto abbondanti colpiranno il Nordest. Qualche rovescio potrà interessare anche la Sardegna mentre sul resto del Sud il tempo sarà più soleggiato.

Forti raffiche di vento

Attenzione anche al vento che soffierà impetuoso sulle coste, con raffiche fino a 80km/h in Sardegna e fino a 60 km/h su Lazio e Toscana.

Il crollo termico

Le temperature subirano un brusco calo (fino a 10/15°C in meno al centro-nord), che contribuirà a togliere la sensazione di afa e di caldo opprimente.