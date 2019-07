Meteo, quando tornerà il caldo?

Tutto come previsto. Nel week end il ‘grando caldo’ ha subito un brusco stop. Precipitazioni via via più diffuse sotto forma di temporali con grandine e locali rinforzi del vento hanno colpito tutte le regioni del centro-nord portando ad un generale abbassamento delle temperature.

Meteo, ecco quando torna il bel tempo

Cosa dobbiamo attenderci per i prossimi giorni? Secondo iLMeteo.it, già da lunedì su gran parte della penisola dovrebbe tornare il bel tempo. Le temperature, si legge sul sito fondato da Antonio Sanò, dovrebbero salire di parecchi gradi "specialmente sulle regioni del Nord e in parte sulle quelle Centrali".

In seguito l'anticiclone delle Azzorre potrebbe tornare a dominare le regioni settentrionali e parte del centro, mentre il Sud "tornerebbe sotto l'influenza parziale dell'anticiclone africano". Nei primi giorni di agosto dunque tornerà il sole, ma al centro-nord il caldo sarà più moderato mentre al sud tornerà a farsi sentire l’afa. Si tratta ovviamente di tendenze a medio termine che dunque necessitano di ulteriori conferme.