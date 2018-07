"In arrivo la sabbia rossa dal Sahara"

Sabbia del Sahara in arrivo su molte regioni italiane. Secondo 'IlMeteo.it' una nube 'strana' dall'Africa ha già raggiunto la Sardegna e la Sicilia: si tratta della sabbia rossa del deserto.

Dalle scorse ore, infatti, il cuore dell'anticiclone africano sta pompando aria calda direttamente dal Sahara e i venti caldi di ghibli dal suolo salgono in quota sollevano immense quantità di pulviscolo, polveri, sabbie fini e meno fini, che sorvolano il Mediterraneo e sono pronte a riatterrare.

Soprattutto in Sardegna e in Sicilia, e poi sul resto delle regioni, come su quelle tirreniche, dove sono attese nelle prossime ore.