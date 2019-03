Meteo, arriva lo scirocco. Impennata termica, poi cambia di nuovo tutto (forse)

Italia spaccata in due sul fronte meteo. Se a partire da domani il nord sarà interessato dal passaggio di una nuova perturbazione (che comunque durerà poco), al centro-sud il vento di scirocco favorirà un incremento delle temperature che su molte regioni saranno decisamente sopra la media. 3Bmeteo prevede per giovedì punte massime di 24° su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, fino a 22° tra Toscana, Lazio e medio Adriatico e valori vicini a 20° in Emilia Romagna.

Insomma, temperature decisamente primaverili. La cattiva notizia è che i venti, benché caldi, saranno abbastanza sostenuti "con punte di 60/80kmh sui bacini occidentali e sul medio Adriatico". Al nord sono invece previste precipitazioni in Piemonte, Lombardia e Liguria e neve sulle Alpi (ma solo a quote superiori ai 1200-1400 metri). Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione. (Foto in basso 3BMeteo)

Venti forti e possibili mareggiate

Come dicevamo però i venti saranno piuttosto sostenuti tanto che la Protezione Civile ha emesso un bollettino d'allerta. "Da domani,- si legge - l'arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell'Italia". L'avviso prevede "dalla questa notte, venti da forti a burrasca meridionali sulla Sicilia, specie sul versante occidentale. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali, con locali raffiche di burrasca forte, su Lombardia settentrionale, Emilia-Romagna e Marche, in particolare sui settori appenninici, in estensione dalla tarda mattinata ad Abruzzo e Molise". Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, per domani è stata valutata allerta gialla su alcuni settori lombardi.

Meteo, tendenze a lungo termine: in arrivo correnti fredde da nord

Per quanto riguarda le tendenze meteo a lungo termine non c'è molto di cui gioire: secondo 3Bmeteo la settimana compresa tra l’11 e il 17 marzo potrebbe portare infatti una nuova fase di maltempo a causa dell’ingresso sulla penisola di correnti di aria fredda provenienti da nord. Si tratta di previsioni che dovranno essere confermate nelle prossime ore e dunque da prendere con le pinze.

"Ad oggi – scrive 3Bmeteo - vengono delineati due passaggi frontali ben definiti: il primo nella giornata di lunedì 10, il secondo tra mercoledì 13 e giovedì 14". Sono previste nubi e precipitazioni soprattutto al sud, mentre al nord il clima dovrebbe mantenersi più soleggiato. Anche le temperature dovrebbero scendere di qualche grado.