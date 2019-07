Meteo, arriva il picco del caldo (ma la svolta è vicina)

Novità bollenti sul fronte meteo. Nelle prossime ore secondo i metereologi ci sarà il picco del caldo con le temperature che potranno salire fino ai 40° a causa del rinforzo del promontorio anticiclonico subtropicale.

Temperature roventi con punte di 40°

Secondo 3Bmeteo tra mercoledì e venerdì sono attesi valori termici da 8 a 11 gradi superiori alle medie climatiche con picchi di 36-38° sulla pianura padana e 39-40 in Sardegna e nelle zone interne tirreniche del centro. Andrà meglio invece sul resto del sud e sulle zone adriatiche dove il clima sarà più ventilato con temperature più vicine alle medie di stagione.

Meteo, possibile svolta "fresca" nel week end

E poi? Secondo le ultime previsioni, nel week end potrebbe esserci una svolta grazie a correnti di aria decisamente più fresca provenienti dall’Atlantico. Insomma si tornerà a respirare e non è escluso neppure qualche rovescio. Una bella boccata d’ossigeno per chi non ama le temperature roventi. Tra sabato e domenica qualche temporale potrà interessare dapprima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali. Al sud invece invece la situazione dovrebbe rimanere invariata.