Meteorite sul Nord Italia: "Il cielo si è illuminato di giallo"

Un meteorite - probabilmente - ha illuminato con una luce gialla abbagliante il cielo del Nord Italia. È successo la mattina di venerdì 28 febbraio e gli avvistamenti sono stati segnalati sopratutto dal Friuli dove molti testimoni hanno descritto il fenomeno sui social.

L'avvistamento poco dopo le 10:00, il bagliore avvistato dalla Croazia, Slovenia, fino alla costa Adriatica, e centinaia le segnalazioni sarebbero arrivate anche alla capitaneria di porto. Un testimone oculare ha raccontato di aver visto il meteorite inabissarsi nel mare di fronte alla costa di Fano.

L'Osservatorio astronomico di Trieste ha ipotizzato che possa trattarsi di un meteora che a contatto con l'atmosfera si e' poi polverizzata senza raggiungere la superficie terrestre.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha preso in esame tutte le segnalazioni. Dopo averle esaminate, nell'arco di pochi giorni confermerà e spiegherà nel dettaglio la natura del cosiddetto "bolide".

A bright daylight bolide spotted at around 10:30am of February 28, 2020 over north-east of Italy, Croatia and Slovenia #astronomy #meteor #meteora #bolide photos via @24sata_HR & https://t.co/Koiuv6R5is pic.twitter.com/jnpigTrcUj