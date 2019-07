Attacco con gas lacrimogeni nella metro di Londra: due in fuga

La polizia londinese cerca l'aiuto di testimoni che possano fornire dettagli sul sospetto attacco con gas lacrimogeni compiuto questa mattina nella metropolitana di Londra. "Chiunque abbia assistito all'incidente o conosca l'identità degli uomini deve contattare la British Transport Police", recita l'appello diffuso oggi.

In particolare le forze dell'ordine starebbero dando la caccia ai due uomini cui si allude nel messaggio e che sono stati ripresi nelle immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse immediatamente dopo l'attacco dalle forze dell'ordine sulle tracce dei presunti sospetti.

"Nessuno riusciva a respirare". A dirlo alla Bbc è il 26enne Michael Roberts, che ha offerto una prima testimonianza del misterioso attacco nella metropolitana di Londra dove sarebbe stato diffuso del gas lacrimogeno. Roberts stava viaggiando sulla metro in direzione Oxford circus assieme alla sua ragazza, quando si è accorto che diversi viaggiatori guardavano verso il vagone successivo "dove c'era una certa confusione".

Roberts ha detto di aver pensato in un primo momento che i due uomini fossero ubriachi per il modo in cui si sono gettati all'interno del vagone. E ha poi raccontato di essersi dovuto coprire il viso con la maglietta per riuscire a respirare. Tutto è successo mentre il convoglio stava viaggiando fra le stazioni di Green Park e Ofxord Circus.

Know them? Gas was released on a tube carriage at Oxford Circus this morning. People were treated at the scene for coughing etc. No further health concerns.



Symptoms suggest the gas was CS gas. Text us on 61016 quoting ref 171 of 20/07/19.



More info: https://t.co/AExTbznYdr pic.twitter.com/c9olq5JCyl