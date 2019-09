Metro Roma, 4 dipendenti indagati per gli incidenti sulle scale mobili

Svolta nelle indagini. Dalle prime ore di giovedì mattina è in corso un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il grave incidente che causò il ferimento di numerose persone alla fermata della metro Repubblica il 23 ottobre 2018, nonché sulle cause che determinarono il guasto alla scale mobili della fermata metro Barberini il 21 marzo 2019.

La Squadra Mobile di Roma ed il Commissariato Viminale stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva a carico di 4 persone dipendenti di Metro Roma e Atac. Frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate i reati contestati.

Incidenti Metro Roma Repubblica e Barberini

Le indagini erano iniziate dopo l'incidente del 23 ottobre 2018, quando a Repubblica, sulla linea A, una ventina di tifosi russi rimasero gravemente feriti sulla scala mobile che si "accartocciò". Per otto mesi la fermata è rimasta chiusa. A Barberini invece il sollevamento di un gradino provocò il ferimento di una donna e il panico tra gli utenti presenti in quel momento sulla scala, ricorda RomaToday.