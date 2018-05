Michaela Biancofiore aggredita di notte a Roma da un rapinatore

La deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore è stata aggredita in via Nazionale, nel centro di Roma.

Biancofiore (che ha definito l'accaduto "Personalmente scioccante") era scesa intorno all'una di notte per portare fuori il cane quando un uomo ha tentato di rubarle il cellulare, spingendola con violenza contro un muro. La deputata forzista ha reagito e, dopo aver messo in fuga il rapinatore, è riuscita anche a farlo arrestare, attirando l'attenzione di un'auto dei carabinieri che stava passando proprio in quel momento.

Raccolta una sommaria descrizione, i militari hanno avviato le ricerche e hanno bloccato l'uomo - un 23enne del Sudan - in piazza del Quirinale: è stato denunciato per tentata rapina e ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che era già stato colpito dal diveto di dimora a Roma.