Una famiglia distrutta: il dramma di Michele e del piccolo Marcello

Una famiglia distrutta. Il tragico incidente avvenuto questa mattina sull'A1, tra Orvieto e Fabro, ha sconvolto le comunità si Caiazzo, Alife e Gioia Sannitica, nella provincia di Caserta. A perdere la vita nel terribile schianto sono stati Michele Melillo, di 33 anni, e suo figlio Marcello, di 9 anni,

Lo schianto si è verificato, in direzione nord, poco dopo le 7,30 quando un tir ha impattato l'auto sulla quale viaggiavano i due. In seguito all'urto il mezzo pesante si è ribaltato ed è andato in fiamme. Il rogo si è esteso anche alla vettura travolgendola. Le fiamme non hanno dato scampo a padre e figlio: i loro corpi sono stati carbonizzati. Sopravvissuta Ester P., moglie di Michele e madre di Marcello, che viaggiava con loro. La donna è ricoverata all'ospedale di Orvieto.

I Melillo, originari della frazione Totari di Gioia Sannitica, vivevano a Caiazzo, paese di origine della donna. Una famiglia di lavoratori, molto benvoluta in paese, racconta chi li conosceva. Michele lavorava alla Fagianeria di Piana di Monteverna. Il bambino, invece, frequentava la scuola elementare di Caiazzo.

Come riporta CasertaNews, nell'incidente sono rimasti feriti anche le due persone a bordo del tir, un uomo ed una donna.

La moglie è sotto shock

Non sarà facile andare avanti per Ester, 35enne di Caiazzo, da che dovrà continuare la sua vita senza l’amato Michele ed il piccolo Marcello, padre e figlio, entrambi morti nel terribile incidente avvenuto in autostrada tra Fabbro ed Orvieto, in Umbria.

Lei è ancora sotto shock per quanto accaduto, mentre su Facebook le stanno arrivando centinaia di messaggi di vicinanza. “Ti sono accanto col cuore - scrive Maria - nn ho parole da dirti, solo un abbraccio”. Le fa eco Lucia: “Orribile tutto questo, non può essere vero. Che Di li accolga”. “Siamo tutti scioccati per questa bruttissima notizia, ciò che ti è successo è troppo brutto. Ti siamo vicini” chiosa Mauro.