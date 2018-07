Il primo trionfo di Mick Schumacher in Formula 3

Primo trionfo nell'Europeo di F3 per Mick Schumacher. Il figlio dell'indimenticabile Schumi si è imposto in gara 3 sul circuito di Spa in Belgio, proprio dove era iniziato il mito del papà Michael. Il tedesco del team Prema riscatta così la delusione di gara 2 dove, partito dalla pole position, si era ritirato per un incidente con il cinese Guanyu Zhou.

"Vincere a Spa è una grande sensazione dopo che, purtroppo, in gara 2 non sono stato in grado di trasformare la pole position di ieri in un successo - ha detto Mick Schumacher-. A quanto pare, Spa è un buon posto per la famiglia Schumacher".

"Quando ho visto la pioggia di stamattina ero felice. Mi piace molto la pioggia e le condizioni miste. Nella manovra di sorpasso contro Marcus Armstrong sono stato in grado di attaccarlo dalla scia. Avevo già fatto una mossa simile in gara uno e quindi sapevo che avrebbe funzionato", ha concluso il pilota tedesco.

