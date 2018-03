Microspia per controllare l'ex moglie in camera da letto: finisce male

Ora dovrà rispondere del reato di interferenze illecite nella vita privata e furto in abitazione. Un 44enne della Valmarecchia aveva installato una microspia nell'appartamento dell'ex moglie, per controllare i suoi movimenti e le persone con cui si incontrava. Un metodo che gli è costato una denunicia a piede libero. I carabinieri della Stazione di San Leo (Rimini), al termine di una serie di indagini, hanno accertato come l'uomo avrebbe installato una videocamera wireless nella camera da letto della donna tenendo così sotto controllo tutti i suoi movimenti e le sue frequentazioni.

Come riporta RiminiToday, ad insospettire la vittima, nei primi giorni dello scorso dicembre, erano state le pulizie natalizie nel corso delle quali aveva scoperto la mancanza di alcuni documenti e la presenza, dietro la testata del letto, della microspia. La signora, preoccupata, si era così rivolta ai carabinieri per denunciare quanto accaduto.

Le indagini hanno permesso di risalire fino all'ex marito che, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso del ricevitore dotato di relativo monitor, abbinato alla microcamera, oltre ai documenti sottratti nell’ex abitazione coniugale.