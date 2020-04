Dorme nel cassonetto e finisce nel compattatore: tragedia evitata all'ultimo istante

Sfiorata la tragedia. Un migrante è rimasto ferito oggi all'alba sul lungomare Varaldo, a Ventimiglia: era finito dentro un compattatore per l'immondizia. Secondo quanto scrivono i giornali locali, stava dormendo dentro il bidone quando questi è stato svuotato all'interno del compattatore durante il regolare servizio di raccolta dei rifiuti: l'uomo ha rischiato di morire, è salvo per una questione di secondi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo si è accorto di quanto gli stava accadendo e ha iniziato a urlare. Le sue grida sono state sentite dal manovratore che ha bloccato il macchinario, proprio poco prima che la lama lo stritolasse, riporta il Secolo XIX. A tirarlo poi fuori dal compattatore sono stati i vigili del fuoco, che sono entrati nel mezzo della nettezza urbana, scavando tra i rifiuti per trovarlo. Immediati a quel punto i soccorsi dei sanitari. Il migrante è stato portato in ospedale in codice rosso con un'ambulanza del 118, le sue condizioni non sarebbero allarmanti. La polizia al lavoro per ricostruire nei dettagli quanto accaduto.