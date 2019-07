La storia di John, il migrante che spazza le strade gratis: "Non c'è lavoro, ma voglio integrarmi"

Armato soltanto di scopa e paletta per combattere i pregiudizi e cercare l'integrazione: è la storia di John Light, un migrante nigeriano di 28 anni che pur di non restare inoccupato ha deciso di reinventarsi come spazzino volontario sui marciapiedi delle strade di Milano.

Come racconta in un video di Giampaolo Mannu su MilanoToday, ogni mattina il 28enne scende in strada con tanto di sacchetti dell'immondizia e pulisce le zone vicine alle fermate della metropolitana .

"Non potevo più restare a casa a dormire senza far nulla - racconta a MilanoToday -. So che non c'è lavoro, ma voglio integrarmi e le persone apprezzano il mio lavoro. Nessuno mi ha mai insultato, anzi, mi ringraziano tutti e alcuni lasciano una moneta da uno o due euro. È così che sopravvivo".

"Sono scappato dalla Nigeria - continua Light - perché anche se non c'è la guerra la situazione è forse addirittura peggiore della guerra. La mia famiglia è ancora lì, ma tornare sarebbe un suicidio. So che qui ci sono alcuni che non vogliono i migranti, ma chiedo loro di ripensarci. Non siamo tutti buoni, ma nemmeno tutti cattivi".