Perde la carta di credito: giovane migrante lo rintraccia su Fb e la restituisce

Un giovane migrante africano trova una carta di credito per terra in strada a Cagliari, e grazie a Facebook cerca e trova il legittimo proprietario, un turista norvegese. Hamed Chala è ospitato in una casa di accoglienza: mentre andava a portare il curriculum per cercare lavoro ha trovato una carta di credito a terra. "Visto che non gli potevo inviare messaggi direttamente, sono entrato nei commenti e ho controllato chi aveva lo stesso cognome – racconta su Fb – Ho pensato: magari saranno famigliari e gli ho mandato un messaggio con il mio numero di telefono. Mi ha contattato subito e mi ha ringraziato”.

“Oggi il mio nipote norvegese ha perso il suo bancomat. Mi contatta su Facebook il giovane africano Hamed Chala che ha trovato la carta – scrive sempre su Fb la donna contattata dal ragazzo – Ora si è incontrato con mia sorella e ha ridato la carta. Che esempio di onestà e grande gentilezza. Ha tutta la mia stima e rispetto”. La signora poi aggiunge, “questa è la storia di un ragazzo gentilissimo”.

Non è la prima volta che Hamed Chala ritrova dei documenti e li restituisce ai proprietari. “Ho trovato due portafogli, uno a piazza Italia a Pirri e l’altro allo stadio di Cagliari durante la partita di Cagliari contro la Juve: ho cercato i proprietari e gliel’ho restituiti”, racconta. Una piccola grande storia di normale onestà.