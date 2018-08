Spagna, migranti abbattono la barriera al confine con il Marocco

Oltre cento migranti africani hanno fatto irruzione nel territorio spagnolo di Ceuta dopo aver abbattuto una barriera di filo spinato al confine con il Marocco e aver attaccato la polizia gettando calce viva. Nel secondo assalto al confine spagnolo in un mese, sette agenti di polizia sono stati feriti lievemente quando i migranti hanno lanciato calce viva e acido per batterie scalando la rete metallica, ha detto all'Afp un portavoce del rappresentante di Madrid a Ceuta, aggiungendo che 115 migranti sono riuscita a entrare nel territorio spagnolo in Africa.

Le immagini pubblicate dal quotidiano locale El Faro de Ceuta mostrano migranti africani a petto nudo che festeggiano l'ingresso in Ceuta, molti con le mani insanguinate. Alcuni agitano bandiere spagnole e dell'Unione europea mentre si dirigono verso un campo di accoglienza.

"Tutto il mio sostegno a quelle forze di sicurezza che affrontano la sfida migratoria in modo esemplare, specialmente gli agenti feriti oggi" ha twittato il premier Pedro Sanchez.