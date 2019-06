"Il trucco della Germania: migranti sedati e rispediti in Italia"

"Profughi sedati per evitare che si ribellino ai trasferimenti". Lo riporta una inchiesta di La Repubblica che accusa la Germania di aver incrementato i rimpatri in Italia dei "dublinanti", i profughi che secondo le regole Ue dovrebbero essere trasferiti nei Paesi di primo approdo.

In sei mesi la Germania ha mandato in Italia quasi 1.200 profughi via aereo secondo i dati più aggiornati del ministero dell'interno tedesco Horst Seehofer. Ma le richieste di trasferire profughi in Italia sarebbero in vertiginoso aumento. Nel primo trimestre del 2019 sono state ben 4.602, il 33% del totale delle domande fate arrivare a tutti i partner Ue.

E sarebbero aumentate anche le risposte positive da parte del ministero guidato da Matteo Salvini: 3.540 tra gennaio e marzo, contro i 2.629 del periodo precedente. L'inchiesta mette inoltre a confronto i dati con quelli della Grecia di Tsipras che ha firmato l'accordo con Berlino. Sempre secondo i dati del ministero dell'Interno tedesco, il quotidiano spiega che tra gennaio e marzo, a fronte di 557 trasferimenti all'Italia, verso la Grecia ne sono avvenuti 4.

Il deputato del Pd Filippo Sensi commenta l'inchiesta accusando Salvini di aver fallito la politica migratoria penalizzando il nostro paese. "Fare i bulli con le navi - conclude Sensi - lasciando zitti zitti gli aeroporti aperti, non mi pare corrisponda alla maschera ganassa esibita in questi mesi".

Si trova - intanto - ancora al limite delle acque territoriali italiane la Sea Watch 3 in attesa di poter sbarcare i migranti soccorsi martedì scorso a 47 miglia dalle coste libiche. A bordo della nave, dopo lo sbarco autorizzato ieri dal Viminale di 10 migranti, restano 43 persone. Sulla nave pende il divieto firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini -e controfirmato dai ministri della Difesa e dei Trasporti, Trenta e Toninelli- previsto dal nuovo decreto sicurezza.