“Irruzione libica sulla Nivim, migranti feriti”: la denuncia di una ong

Il profilo Twitter di Mediterranea Saving Humans ha lanciato una pesante denuncia con un messaggio sui social: “Notizie di violenza sulla Nivin a Misurata. Persone ferite in ospedale e altre ricondotte a forza nei centri libici. Italia e UE assumano responsabilità delle loro scelte politiche. Vogliamo conoscere la sorte di ciascuno dei profughi”. Secondo la Ong le forze armate libiche hanno fatto irruzione sul mercantile Nivin, fermo nel porto di Misurata, con diverse persone che sono state portate in ospedale a causa delle ferite riportate, mentre altre sono state ricondotte a forza nei centri libici.

L’8 novembre il mercantile “Nivin”, battente bandiera panamense, ha soccorso nel Mediterraneo centrale un gruppo di migranti e rifugiati – ieri ancora 80 – tra cui dei bambini, che cercava di raggiungere le coste europee. Secondo Amnesty International, in questa operazione sono state coinvolte le autorità marittime di Italia e Malta. Il “Nivin” ha fatto rotta verso la Libia, in violazione del diritto internazionale, dato che quello non può essere considerato un paese sicuro dove effettuare lo sbarco. I migranti si sono poi rifiutati di scendere. Amnesty International aveva chiesto alle autorità libiche, europee e panamensi di assicurare che i migranti a bordo non fossero costretti a sbarcare per essere portati in un centro di detenzione libico.

Oggi Medtiterranea, dando notizia dell’irruzione, chiede che “Italia e Ue assumano la responsabilità dello loro scelte politiche”. Secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbero cinque i migranti rimasti feriti nell'operazione condotta dalle forze di sicurezza libiche che hanno sparato proiettili di gomma a bordo della nave Nivin, su cui da giorni si era barricato un gruppo di migranti rifiutandosi di scendere.