Sbarco "anomalo": famiglia di 11 persone fino a Lampedusa con una barca carica di valigie

Non uno sbarco qualunque, ma l'approdo di un'intera famiglia: un uomo, le sue due compagne e gli otto figli. Il barchino, con 11 persone a bordo, è approdato ieri direttamente al porticciolo a Cala Palme, a Lampedusa, davanti alla brigata della Guardia di finanza.

Stando ai loro racconti, l'uomo, le due compagne e gli 8 figli avrebbero intrapreso da soli la traversata della speranza dopo esser fuggiti dalla Libia. Quando sono approdati, racconta Concetta Rizzo su AgrigentoNotizie, qualcuno era senza scarpe: pare che le abbiano perdute durante il viaggio. I migranti vevano i vestiti sporchi, ma sembravano tutti in buone condizioni. Le due donne, che indossavano due lunghe tuniche, sono risultate essere molto curate. I figli hanno dai due ai 14 anni. Forse soltanto l'adolescente potrebbe aver aiutato il papà durante la navigazione, oppure l'uomo potrebbe aver fatto tutto da solo.

Su quella barca, lunga 7 metri, in vetroresina e con il doppio motore, avevano sistemato di tutto. Valigie ricolme di effetti personali: vestiti e ricordi fotografici compresi e perfino una anguria.

Donna incinta al nono mese trasferita in ospedale

Una delle due donne, incinta al nono mese, è stata trasferita con l'elisoccorso, in via precauzionale, all'ospedale di Agrigento. Il tempo della gestazione sarebbe stato concluso da un po' e il parto poteva avvenire, dunque, da un momento all'altro.

"Una bella famiglia": questo il commento che riecheggia fra le forze dell'ordine presenti fra cala delle Palme e il porticciolo e gli operatori dell'hotspot di contrada Imbriacola dove sono stati portati. Quale fosse la professione dell'uomo, in Libia, non è stato ancora capito. Appare verosimile che, nelle prossime ore, quando verranno sentiti per ricostruire ufficialmente tutti i dettagli del loro viaggio, sarà una delle domande che gli verranno rivolte.