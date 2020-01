Mihajlovic si schiera con Salvini: "È tosto e intelligente, quello che dice poi lo realizza”

Matteo Salvini "mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi". A pochi giorni dal voto in Emilia Romagna Sinisa Mihajlovic si schiera a favore del centrodestra. Di più. Il suo è un vero e proprio endorsement nei confronti del segretario della Lega. Salvini "è mio amico" spiega l'allenatore in un'intervista al 'Resto del Carlino', ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan".

Mihajlovic su Salvini: "È uno tosto, mi ispira fiducia"

"Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente - prosegue l'allenatore serbo -. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica". Insomma, Sinisa non ha dubbi: "Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni".

"Salvini è intelligente e capace, è all'altezza di guidare il Paese" sottolinea Mihajlovic. E ancora: "Mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi".

Il segretario della Lega però potrebbe essere processato per il caso Gregoretti... "Normale" ribatte il tecnico. "Silvio Berlusconi quanti processi ha avuto? È normale che quando cerchi di cambiare molte cose e magari usi metodi forti, qualcuno possa chiedere di valutare il tuo operato. Di Matteo io dico: 'Fidatevi. E vedete quello che fa'".

Le reazioni social

"Grazie Sinisa Mihajlovic, grande campione, uomo coraggioso!" così Matteo Salvini su Twitter a commento dell'intervista di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nella quale si schiera pubblicamente a fianco di Salvini e della Borgonzoni.

"Non condivido per nulla i giudizi politici di Mihajlovic al 'Resto del Carlino'" scrive invece Pier Ferdinando Casini. su Instragram, sottolineando però che "la mia stima per l'allenatore e l'uomo non cambia! Forse dovrebbe conoscere anche Bonaccini...".