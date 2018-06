“Milan fuori dall'Europa League”: la rivelazione del New York Times

Milan fuori dalla prossima Europa League. Un incubo per i tifosi rossoneri, che potrebbe diventare realtà. Mentre si attende il pronunciamento dell'Uefa, la pesante indiscrezione arriva dal New York Times, rinomato quotidiano statunitense che da tempo segue con attenzione le vicende che riguardano Yonghong Li.

Nell'articolo a firmato da Tariq Panja, vengono citate alcune dichiarazioni fatte da fonti anonime che hanno preso parte al processo, secondo cui gli investigatori dell'Uefa avrebbero raccomandato l'esclusione del Milan dalle competizioni europee per la prossima stagione. A pesare su questa decisione sarebbe la solita incertezza finanziaria della società rossonera e dei fondi di Li, tanto che i dirigenti milanisti stanno cercando, come ultima ratio, di distinguere il proprietario in senso stretto dal club, patrimonio del calcio europeo. Ma secondo Nyt, anche questo tentativo non dovrebbe sortire soluzioni.

Ovviamente si tratta di una indiscrezione, visto che l'ufficialità di un eventuale esclusione dell'Europa League arriverà soltanto dopo il pronunciamento dell'Uefa. Li continua a tenere duro ma il fondo Usa Elliott rimane alla finestra, in attesa di un passo falso della proprietà cinese e di quanto deciderà l'Uefa sul destino del Milan in Europa. Ai tifosi rossoneri non rimane che incrociare le dita e sperare.