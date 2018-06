Milano, 16enne diabetico costretto a cambiare liceo

MILANO - Spunta un nuovo caso di studente diabetico che ha incontrato diverse difficoltà al Liceo artistico di Brera, dopo la storia della 18enne Shaymaa la cui situazione è "esplosa" recentemente. Questa volta i fatti risalgono al 2016 e riguardano un ragazzo all'epoca 16enne studente di terza - che preferisce restare anonimo -, i cui genitori gettarono la spugna e decisero di trasferirlo in un'altra scuola dopo una serie di ostacoli che provocarono anche lo sdegnato (e inutile) intervento del medico che seguiva il ragazzo dal Niguarda.

Al giovane era stato diagnosticato il diabete mellito di tipo 1 nel 2014. Per un anno (raccontarono i genitori nella "email di addio" al Liceo Brera) la malattia era stata "gestita a scuola in modo corretto e sereno".

Poi l'improvviso cambio di atteggiamento.

"Nostro figlio - scrissero i genitori - è stato per ben due volte trattenuto in classe da una professoressa, in piena crisi ipoglicemica, senza il permesso di uscire, per dodici/quindici minuti, quando aveva bisogno urgente di zuccheri. La coordinatrice di sede ha inutilmente invitato la docente a far uscire il ragazzo".

Il diabete mellito di tipo 1 non pregiudica in alcun modo il rendimento e la capacità nello studio e nel lavoro. Ma va preso sul serio. Pochi gli accorgimenti: l'auto iniezione di insulina quando la glicemia è alta, l'assunzione di zuccheri quando si abbassa, la puntura di glucagone (sottocutanea o intramuscolare) quando si abbassa troppo per evitare la perdita di coscienza, evenienza comunque assai rara ma che può capitare.

Come spiega Massimiliano Melley su MilanoToday